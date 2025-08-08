Сегодня 15:41 Школьников лишат пицц и сосисок в тесте: зачем воронежским властям такой эксперимент Диетолог Дианова оценила эксперимент с избавлением от пицц в воронежских школах 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Дети

Питание

Семья

Минздрав

Врачи

Россия

Школьники

Ожирение

Лайфхаки

Продукты

Воронежская область

Воронежских школьников могут оставить без любимых мини-пицц и сосисок в тесте. Меню для учеников пересмотрят в пользу овощей и фруктов. Детям и подросткам предложат сбалансированную пищу с учетом калорийности, водного баланса и принципов здорового питания. Почему власти решились на такой эксперимент и что о нем думают врачи — в материале 360.ru.

Столовые переводят на ЗОЖное меню В школьных столовых в Воронежской области перестанут продавать пончики, сосиски в тесте и мини-пиццы. Регион стал первым в России, где решили заменить высокоуглеводные блюда на овощи. Власти надеются таким образом бороться с лишним весом у учеников. По данным Минздрава Воронежской области, на сегодняшний день ожирением в регионе страдают более 10 тысяч детей. На совещании правительства региона 6 августа министр здравоохранения Игорь Банин представил новый проект о здоровом школьном питании, сообщил «МК-Воронеж». В рамках этой инициативы уже заключены договоры с шестью пилотными школами и тремя муниципалитетами: Бобровским, Бутурлиновским и Новохоперским. Основная цель программы — внедрение стандартов «здорового перекуса». Меню для учеников обновят в пользу овощей и фруктов, а сосиски в тесте, пирожки и мини-пиццы исчезнут из школьных столовых. Для детей и подростков будут готовить блюда с учетом калорийности, водного баланса и принципов здорового питания. ЗОЖный эксперимент стартует 1 сентября. Если практика окажется успешной, ее распространят по всему региону.

Фото: РИА «Новости»

Что не так с питанием в школах: мнение врача Врач-гастроэнтеролог и диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова заявила в беседе с 360.ru, что недовольна школьным питанием в России и полностью поддерживает проведение эксперимента в Воронежской области. «На самом деле я недовольна школьным питанием, хотя мои дети уже выросли. Там действительно перебор именно рафинированных углеводов. <…> Сосиски, наггетсы, пиццы — это ужас. <…> Современные стандарты питания нужно пересматривать в отношении углеводов», — заявила Дианова. Собеседница 360.ru призналась, что она сама и ее дети тоже едят пиццу. «Ну, во-первых, мы ее умеем правильно есть — нечасто, а во-вторых, готовить», — подчеркнула врач. Дома даже фастфудные блюда можно сделать более полезными. Как рассказала диетолог, дома для приготовления пиццы она смешивает цельнозерновую и нутовую муку и делает из нее тесто. А затем — все по классике. При этом вместо колбасы можно взять карбонат или ветчину, где более-менее чистое мясо, или вообще добавить куриное филе.

Мы изредка готовим пиццу дома, а если едим ее во вне, то основное правило тарелки гласит, что к куску пиццы должен идти какой-то овощной гарнир. Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог и диетолог

Дианова поделилась лайфхаком, который работал с ее детьми. Одно время в Москве была популярна сеть пиццерий, куда ее семья иногда заходила. «Так как мы делали? Мы заказывали ровно две пиццы и нарезанные овощи. <…> И пока ждали пиццу, ели овощи, потому что есть-то хочется. И получается, что уже к моменту, когда пришла пицца, детей заставлять есть овощи не надо было. И никто никого ни в чем не ограничивает, потому что больше, там, одного-двух кусков не влезет. Вот как это работает», — рассказала она.

Фото: Christoph Soeder/dpa / www.globallookpress.com

Как заставить детей правильно питаться? Для того чтобы ребенок ел здоровую пищу, его нужно вовлекать в готовку, но не заставлять. Например, выбирать вместе с ним продукты, идя на небольшие хитрости, просить помощи и говорить, что пицца или бургер, которые они сделали, самые вкусные. Блюда собственного приготовления дети съедят с невероятным энтузиазмом, отметила гастроэнтеролог. «Можно любого даже подростка завлечь. Подход нужен просто. Надо им дать возможность выбора без выбора. <…> Потому что они должны чувствовать свою значимость», — отметила диетолог. Например, заранее подобрать какие-то продукты, а затем спросить у ребенка, что лучше. Кроме того, не нужно заставлять чадо есть. «Ребенок говорит: „Я не буду есть“. Я говорю: „Ну ты выбирай для меня“. Это убирает акцент с него на себя. У меня дети до сих пор говорят: „Мам, у тебя в тарелке всегда вкуснее“. Это правда работает. <…> Акцентируйтесь на своей тарелке», — посоветовала Дианова. В конечном итоге ребенку интересно, и он начинает пробовать пищу родителей. Также диетолог рекомендовала красиво сервировать блюда, использовать специи и на собственном примере показывать, что нужно есть.

Надо всегда с родителей начинать, с головы рыба тухнет. <…> Если родители наслаждаются пищей, которую едят, им не надо заставлять детей есть что-то. Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог и диетолог

Конечно, у детей, которые привыкли есть пиццу или пирожки, сначала будет неприятие здоровой пищи, подтвердила Дианова. Например, брокколи может им не понравиться. Но если запечь ту же брокколи с вкусным соусом и посыпать миндальными лепестками, дети с удовольствием будут есть это блюдо. «Просто надо понять, что родителям необходимо воспитывать детей. Чем раньше, тем лучше», — подчеркнула Дианова.