Воронежская область зачистила школьные столовые от мини-пицц и сосисок в тесте

Mash: из школьных столовых под Воронежем уберут сосиски в тесте и мини-пиццы

В школьных столовых Воронежской области перестанут продавать пончики, сосиски в тесте, мини-пиццы и пирожки. Этот регион стал первым в России, где решили заменить высокоуглеводные блюда на овощи. Таким образом власти намерены бороться с детским ожирением, сообщил Telegram-канал Mash .

«ЗОЖный эксперимент стартует 1 сентября <…> теперь на переменах вместо мучного и сладкого им предлагают жевать салатики, крупы и полезные снеки. Углеводы — только сложные, сахара — минимум, никаких чипсов и конфет», — отметили авторы публикации.

Пока новшества затронут только три района: Бобровский, Бутурлиновский и Новохопёрский. Если практика окажется успешной, ее распространят по всему региону.

Сегодня в области более 10 тысяч детей страдают от избыточного веса. В 2018 году их было девять тысяч. В среднем проблема затрагивает 25 школьников из тысячи.

Ранее в Госдуме предложили ввести единые требования к питанию школьников и депутатов. Инициатива принадлежит замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева. Она отметила, что у чиновников всегда разнообразное и сбалансированное питание. В школах же часто жалуются на качество еды, несвежие продукты и ограниченный выбор блюд.