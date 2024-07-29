Гарик Харламов перезапустит Comedy Club

РБК: комик Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юмориста Гарика Харламова назначили креативным продюсером Comedy Club на ТНТ. Комик заявил о желании перезапустить проект, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По информации издания, Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков шоу, включая работу сценаристов, контроль за написанием номеров и определение повестки.

«Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», — заявил юморист.

По его словам, он также продолжит выходить на сцену в качестве комика и ведущего.

Ранее продюсер Диана Тевосова рассказала о конфликте между ведущим КВН Александром Масляковым и Харламовым. По ее словам, юморист дал концерт, не согласовав его с продюсерами.

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