Гарик Харламов перезапустит Comedy Club

Юмориста Гарика Харламова назначили креативным продюсером Comedy Club на ТНТ. Комик заявил о желании перезапустить проект, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По информации издания, Харламов будет отвечать за творческую подготовку выпусков шоу, включая работу сценаристов, контроль за написанием номеров и определение повестки.

«Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», — заявил юморист.

По его словам, он также продолжит выходить на сцену в качестве комика и ведущего.

Ранее продюсер Диана Тевосова рассказала о конфликте между ведущим КВН Александром Масляковым и Харламовым. По ее словам, юморист дал концерт, не согласовав его с продюсерами.