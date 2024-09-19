Гарик Харламов объявил о закрытии Comedy Club

Шоу Comedy Club, выходившее в эфир на ТНТ с 2005 года, объявило о своем закрытии. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — заявил ведущий шоу Гарик Харламов.

За 20 сезонов проекта его создатели сняли более 800 выпусков и дважды становились лауреатами премии ТЭФИ. Последний выпуск выйдет в эфир 20 сентября в 21:00. Проститься с проектом придут многие бывшие резиденты и друзья клуба.

В июле Харламов, став креативным продюсером шоу, выражал желание перезапустить проект, наполнив его новым содержанием.

А в сентябре ведущие приостановили съемку Comedy Club, узнав о смерти Александра Маслякова, чтобы почтить его память и поблагодарить за все, что он сделал в их жизни и карьере.