Соловьев рассказал, что сделает после победы России в СВО

Телеведущий Владимир Соловьев пообещал выспаться после победы России в спецоперации. Об этом он рассказал в интервью гендиректору телеканала «Спас» Борису Корчевникову.

«Мы пишем летопись героизма и победы русского народа. Когда будет победа, во-первых, я высплюсь. Затем, как ни странно, наступает такой момент… Когда опустошение, но это опустошение счастья», — заявил Соловьев.

Телеведущий также пообещал подумать после победы, куда отправится в командировку в следующий раз.

Ранее стало известно, что на Соловьева готовили покушение. Подозреваемый с апреля 2024-го по июнь 2025 года планировал убийство журналиста в сотрудничестве с украинскими кураторами, его задержали оперативники ФСБ.

Также телеведущего обвинили в резких высказываниях в сторону Азербайджана. Турецкие СМИ сочли его слова об обострении отношений республики с Россией предупреждением. Они заметили якобы намеки со стороны Соловьева о вероятных военных последствиях.