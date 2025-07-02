В Турции обвинили Соловьева в угрозах Азербаджану

Российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева обвинили в угрозах в сторону Азербайджана. На это указало турецкое издание Türkiye Today .

В материале обратили внимание на высказывание Соловьева в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 30 июня. Его слова об обострении отношений Москвы и Баку сочли резким предупреждением.

«Соловьев напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном и предупредил, что последние действия Баку могут вылиться в крупный конфликт с Москвой», — указали журналисты.

Они также указали на якобы намеки со стороны ведущего о вероятных военных последствиях из-за напряженности в российско-азербайджанских отношениях.

«Они полагаются на это или же рассматривают 300-километровую границу и задаются вопросом, что им позволено делать, наблюдая за тем, как им разрешается говорить о боевых действиях в центре. Я уверен, что ни один здравомыслящий человек, проживающий на территории Азербайджана, не клюнул бы на такую глупость», — привели в Türkiye Today цитату, приписав ее Соловьеву.

Однако фразу взяли неполную и при переводе на английский исказили ее смысл. Журналист отмечал, что у стран торговые отношения, а Азербайджан принимает большие денежные потоки из России.