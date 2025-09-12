Жителя Ульяновской области арестовали за подготовку покушения на Соловьева

Жителя Димитровграда арестовали по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщил Telegram-канал журналиста.

Задержанный действовал по заданию украинских кураторов. Мужчина совершил несколько поездок в Москву для информации о маршрутах передвижения и местонахождении и планирования нападения на Соловьева.

Подозреваемым оказался житель мужчина 1989 года рождения, отметили в пресс-службе управления ФСБ по Ульяновской области. В период с апреля 2024-го по июнь 2025 года он также собирал информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса на территории Ульяновской области.

Следователи завели уголовное дело, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Московской области задержали мужчину за перевод денег для ВСУ.