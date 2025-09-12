Соловьев призвал ввести сухой закон на всех уровнях армии России

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести в российской армии сухой закон. Об этом он заявил в программе «Полный контакт».

Журналист напомнил, как Путин во время борьбы с терроризмом в Чечне взял рюмку и поставил на со словами, что «обязательно выпьем, но после победы».

«В армии вообще должен быть сухой закон. На всех уровнях. И в первую очередь это должны показывать Министерство обороны и все прочие», — заявил телеведущий.

Ранее гендиректор Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин критически оценил инициативу по введению сухого закона в России. По его словам, россияне воспримут ее как саботаж и провокацию. Ничем хорошим это не закончится. С пьянством нужно бороться постепенно.