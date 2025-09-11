Сегодня 18:06 Плакат «Нет!» снова актуален: зачем России сухой закон на время СВО Активист Курбаков призвал Мишустина ввести сухой закон на время спецоперации 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести мораторий на продажу спиртного до конца специальной военной операции не только в магазинах, но и в ресторанах и барах. Зачем это нужно, разбирался 360.ru.

Пить — производству вредить Активист подчеркнул, что алкоголь ослабляет волю, снижает дисциплину и ответственность, может оказать негативное воздействие на боеспособность армии, трудовую активность граждан и социальную стабильность. По словам Курбакова, из-за употребления спиртного снижается производительность труда, что особенно критично в условиях, когда требуется обеспечить армию. Кроме того, алкоголь провоцирует рост преступности и способствует распаду семей. Курбаков напомнил, что в Первую мировую войну в Российской империи было запрещено продавать все виды алкоголя, включая пиво, а запрет на торговлю водкой сняли только после Гражданской войны. Ограничивали ее потребление и в 1940-х. «Меры по запрету алкоголя позволяли сохранять дисциплину, снижать уровень преступности и поддерживать боевой дух», — подчеркнул общественник. Он предложил штрафовать физических лиц на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, должностных — от 200 до 500 тысяч, а юридических — от 500 тысяч до миллиона.

Как общество отреагирует на запрет алкоголя Генеральный директор Союза борьбы за народную трезвость Андрей Головин назвал подобный мораторий невозможным. Прежде всего, потому, что он сразу вызовет рост напряжения в обществе. «У нас же большая часть населения зависима от алкоголя. Представьте себе: вам запретят сегодня хлеб покупать или молоко. Ну что это вызовет?» — задался вопросом собеседник 360.ru. Подобные предложения Головин охарактеризовал как провокацию и саботаж. Он заявил, что бороться с пьянством нужно постепенно — снижая спрос и предложение на спиртное через ограничение маркетинга, спонсорства алкоголя и другие меры. Необходимо и активно просвещать россиян, напоминая о пользе здорового образа жизни и помогая зависимым справиться с алкоголизмом. К тому же после снятия моратория, добавил Головин, любые антиалкогольные меры со стороны государства будут восприниматься населением в штыки. «Будут говорить: мол, у вас же не получилось с полным запретом, что вы нам сейчас? Сорок лет прошло — когда мы предлагаем какие-то инициативы по спасению жизни людей и укреплению здоровья, нам все время вспоминают горбачевскую кампанию. До сих пор вспоминают, что виноградники вырубали. Так нельзя подходить», — подчеркнул общественник.

Фото: РИА «Новости»

«Жизнь людей хотят превратить в какой-то кошмар» Заслуженная артистка России балерина и общественная деятельница Анастасия Волочкова в комментарии 360.ru тоже удивилась такому предложению. «У нас, знаете, полстраны бухает — и ничего. Когда что-то запрещают, то, поверьте, народу всегда хочется это сделать. И не потому, что запретный плод сладок, а потому, что, честно говоря, запретами достали. Вместо того, чтобы для людей сделать что-то хорошее. <…> Почему жизнь людей хотят превратить в какой-то кошмар? Под видом здорового образа жизни — дичь, вранье. Уже не знают, что придумать», — отметила она. Кроме того, артистка усомнилась, что сами авторы такого предложения — трезвенники, и задалась вопросом, где они будут доставать алкоголь в случае необходимости.