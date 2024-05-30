Сохранение безопасности. Почему на ЕГЭ в Воронеже инструкция оказалась важнее этики

Школьникам, испытавшим стресс еще до начала ЕГЭ в Воронеже, необходимо разрешить пересдать экзамен. Таким мнением с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко поделилась депутат, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Скандал вокруг досмотра с раздеванием детей перед ЕГЭ в школе № 62 в Воронеже набирает обороты. Сотрудники пункта проведения экзамена заявили, что не нарушали никаких предписаний — инструкция оказалась важнее элементарных этических норм и человеческого отношения. Родители нескольких девочек обратились в прокуратуру.

ЕГЭ — это огромный шаг для детей в их жизнь. От экзамена зависит, в каком вузе они будут учиться, поступят они на бюджет или платное отделение, отметила Буцкая.

«Поэтому вчера Анна Юрьевна Кузнецова, вице-спикер Госдумы, обратилась с таким предложением к министру просвещения Сергею Сергеевичу Кравцову, чтобы для этих ребят, которые уже получили стресс, не доходя даже до парты, за которой они будут писать ЕГЭ, обязательно должна быть возможность этот ЕГЭ пересдать», — подчеркнула она.

Депутат добавила, что сотрудники пункта проведения экзамена выполняли свои профессиональные обязанности — они должны проверять детей при входе.

«Рамки стоят <…> не на шпаргалки. Понятно, что ни одна шпаргалка не запищит. Да и мобильный телефон тоже виден. Я хочу напомнить, что у нас рамки установлены изначально для сохранения безопасности детей в школе. <…> Здесь очень важно прописать для человека, который стоит на рамке, что ему делать, как ему реагировать», — подчеркнула парламентарий.

Сотрудник, который стоял на металлорамке в воронежской школе, объяснил, что выпускники сами поднимали одежду на эмоциях. Работника это шокировало.