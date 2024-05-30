Сотрудник пункта приема ЕГЭ в Воронеже объяснил странное поведение школьников

Стоявший на металлорамке сотрудник пункта приема ЕГЭ в воронежской школе заявил, что выпускники сами поднимали одежду на эмоциях. Его комментарий опубликовал Telegram-канал управления образования и молодежной политики Воронежа.

«Второй год я участвую в составе сотрудников, которые организуют пункт приема экзаменов. В прошлом году все проходило спокойно, без каких-либо проблем и конфликтов», — написал он.

Работник объяснил, что его обязанности заключаются в наблюдении за рамкой. Если аппарат подаст сигнал, то он просит школьников вернуться и выложить предметы, на которые могло среагировать устройство. Обычно в таких случаях выпускники выкладывали лишнее и спокойно проходили. Если сигнал звучал повторно, то экзаменуемых проверяли ручным металлодетектором.

«В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован — в прошлом году такого не было», — сказал сотрудник.

Ранее в СМИ появилась информация, что в воронежской школе выпускников заставили раздеваться перед сдачей ЕГЭ. Позже в пресс-службе региональной прокуратуры заявили, что правоохранители изучат публикации в Сети по поводу случившегося.