Собянин поздравил москвичей с Днем города

Москва — сердце великой России, заявил мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя земляков с Днем города. Видео он опубликовал в «Максе» .

Мэр напомнил, что сегодня городу исполнилось 879 лет. За это время было много славных и героических дел, и москвичи продолжают заложенные отцами и дедами традиции.

Во всех невзгодах и испытаниях Москва побеждала и становилась все сильнее.

«А иначе и быть не может, ведь мы — главный город огромной страны. Мы — сердце великой России», — подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил москвичей за труд во благо города, поддержку и оптимизм. Мэр передал низкий поклон всем, кто на линии боевого соприкосновения и в тылу приближает победу.

Ранее в столице стартовал просветительский фестиваль «Цвети, Москва!». Его открытие приурочили к празднованию Дня города.