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    Более 200 мероприятий пройдет для гостей фестиваля «Цвети, Москва!»

    Более 200 мероприятий войдет в программу городского фестиваля «Цвети, Москва!»

    пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
    Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

    В российской столице стартовал просветительский фестиваль «Цвети, Москва!», его открытие приурочили к празднованию Дня города. О начале масштабного экологического марафона сообщили в пресс-службе организатора мероприятия, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

    Официальная церемония открытия прошла на исторической территории Аптекарского огорода. Перед гостями выступили заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Наталья Чухраева, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Владимир Чуб и исполняющий обязанности директора Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Андрей Паштецкий.

    Представители профильного ведомства и руководства ведущих ботанических садов города торжественно разрезали красную ленту и запустили работу тематической фотовыставки. После этого для гостей провели первую организационную экскурсию по оранжереям и аллеям.

    Эколого-просветительский фестиваль продлится до 30 сентября. В течение месяца для жителей и гостей столицы проведут более двухсот бесплатных мероприятий. В программу вошли лекции ученых, выставочные экспозиции, познавательные прогулки и экскурсии с аудиогидами.

    Где пройдут выставки и экскурсии

    Основными площадками станут Главный ботанический сад имени Цицина, парк Горького, а также городские школы и экоцентры. Кроме того, на сайте mosecopros.ru организаторы запустили онлайн-викторину и цифровые экспозиции.

    В руководстве Департамента природопользования подчеркнули, что фестиваль станет важным этапом системной работы по популяризации бережного отношения к городской среде.

    «Фестиваль „Цвети, Москва!“ — это не просто яркое событие, а продолжение нашей системной работы по экологическому просвещению. Мы подготовили программу так, чтобы каждый — от ребенка до пенсионера — не просто узнал что-то новое, а увидел московскую природу своими глазами, услышал экспертов, задал вопросы. И надеюсь, полюбил ее по-настоящему», — отметила заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Наталья Чухраева.

    Организаторы уверены, что интерактивный формат привлечет москвичей всех возрастов и поможет им лучше узнать природу родного города.