«Собирают студентов, друзей». Прощание с погибшей в Сочи девушкой пройдет 28–29 июня

Прощание с 20-летней Дианой, погибшей во время шторма в Сочи, состоится 28–29 июня. Об этом 360.ru сообщила знакомая семьи Лариса.

Она уточнила, что траурное мероприятие пройдет с 11:00 до 18:00.

«Сегодня они собирают студентов, друзей дома по адресу 2-я Елецкая, дом 23. А завтра уже непосредственно прощание с телом. Я так поняла. Дочь сейчас собирается, они с подружками собираются, едут туда. <…> Мы стараемся не трогать лишний раз семью. <…> Завтра, значит, непосредственно будут с урной прощаться», — рассказала женщина.

Спасатели обнаружили тело Дианы 20 июня. Во время шторма огромная волна унесла девушку в открытое море. Родственники решили отказаться от похорон и кремировать тело. Это было желание не только родителей, но и самой Дианы, рассказала ранее двоюродная сестра погибшей.