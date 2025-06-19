Собчак заявила, что кукла лабубу с лицом Набиуллиной сулит удачу

Журналистка Ксения Собчак на ПМЭФ-2025 обратила внимание на знаменитые лабубу с лицами российских политических фигур. По ее словам, если носить с собой куклу с лицом председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, то кредитная ставка снизится. Видео с заявлением Собчак оказалось в распоряжении 360.ru.

Кастомизированные лабубу с лицами российских политиков и экономистов представили на Петербургском международном экономическом форуме 360.ru

«Если у тебя будет хотя бы одна „набибуллина“, ставка кредитная может упасть минимум на 1% уже в ближайшие два-три месяца. То есть, это прям на удачу, ребят», — сказала Собчак.

Также она обратила внимание на игрушки с другими известными российскими лицами — премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой и других.

Журналистка призналась, что выбрать одного между ними — трудно. В итоге решила все-таки остановиться на «набибуллиной».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подарил бы дочерям несколько лабубу со своим лицом. Когда он увидел игрушку, то заявил, что они становятся «все чудоватее и чудоватее».