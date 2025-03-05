Kp.ru: 56% россиян рассказали, что возле их дома обитают бездомные собаки

Больше половины россиян пожаловались, что в их районах живут агрессивные бездомные собаки, которые пугают местных жителей. Об этом говорят итоги опроса, который провел сайт kp.ru .

Так, 56% респондентов рассказали, что рядом с их домом обитают бездомные собаки. Несмотря на то, что некоторые люди подкармливают животных, они не становятся добрее и часто ведут себя агрессивно, бросаясь на прохожих, особенно на одиночек.

Еще 26% опрошенных отметили, что бродячие собаки в их городе или поселении спокойные и дружелюбные, их никто не боится. Другие 15% участников исследования сообщили, что рядом с ними нет бездомных собак, а 3% выбрали вариант «другое».