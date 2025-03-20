Ветеринар Шеляков раскритиковал идею о производстве мыла из бродячих собак

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с «Ридусом» назвал бесполезной идею уничтожать бездомных собак и использовать их как сырье для производства мыла, о которой ранее говорил депутат Государственной думы Николай Цед.

По словам Шелякова, собачий жир в мыловаренном производстве практически никогда не применялся.

«Может быть, и есть мыло подобного животного происхождения, но это уже ручная работа различная, хенд-мейд», — сказал ветеринар.

Специалист отметил, что зачистка бездомных животных не уменьшит их популяцию. Он объяснил, что после истребления вида происходит резкий прирост популяции. Поэтому регулировать численность собак нужно с помощью стерилизации и возврата, а не убийства.