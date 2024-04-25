Снег выпал во время паводка в Кургане | 360°

25 апреля 2024, 09:15
Снег выпал во время паводка в Кургане
РИА «Новости»: в Кургане пошел снег во время паводка
Во время весеннего паводка в Кургане выпал снег. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации источника, осадки выпали примерно в 06:00 утра по местному времени. Снег падал на тротуары и дороги, после чего сразу таял. В настоящее время в городе около трех градусов тепла.
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На всей территории Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с весенним паводком. В областном центре вода затопила правобережье. Уровень воды в реке Тобол в последние дни начал снижаться, по состоянию на утро четверга отметка — 920 сантиметров.
В Белозерском округе Курганской области спасатели спрогнозировали умеренный рост уровня воды в связи с прохождением волны с расположенных выше Каратамарского и Троицкого водохранилищ.
Президент России Владимир Путин накануне провел совещание по ликвидации последствий паводков. Глава государства отмечал, что сильнее всех пострадала Оренбургская область.
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