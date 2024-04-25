Спасатели спрогнозировали снижение уровня воды в реке Тобол у Кургана | 360°

Общество 25 апреля 2024, 08:51 Спасатели спрогнозировали снижение уровня воды в реке Тобол у Кургана МЧС: ожидается спад уровня воды в реке Тобол возле Кургана Пресс-служба МЧС России по Курганской области / Telegram

Читать 360 в

Уровень воды в реке Тобол возле Кургана будет постепенно спадать — от пяти до 30 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

«Уровень воды в Тоболе в районе Кургана продолжает снижаться и составляет 920 сантиметров. На территориях, освобождающихся от воды, проводятся дезинфекционные мероприятия», — рассказали в ведомстве.

Реклама

В Белозерском округе спасатели спрогнозировали умеренный рост уровня воды с динамикой от 10 до 50 сантиметров. Это объясняется прохождением волны с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ.

Сотрудники МЧС продолжают оказывать помощь населению, а также откачивают воду из подвалов и многоквартирных домов.

Накануне президент Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий паводков. По его словам, сильнее всего от разлива воды пострадала Оренбургская область.