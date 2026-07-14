Смертельно опасные продукты для кошек. Ветеринар предостерег хозяев от общего стола

Многие полезные для человека продукты вредны для кошек, поэтому не следует кормить питомцев с общего стола. Об этом доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко сообщила РИА «Новости» .

«Подкармливание кошки едой из своей тарелки — это совсем не проявление любви, как считают некоторые владельцы. Наоборот, это большой риск для жизни питомца», — сказала она.

К опасным для кошек продуктам Онуфриенко отнесла сырое мясо и яйца, которые могут привести к гельминтозу. Лук и чеснок токсичны, так как содержат повреждающие эритроциты вещества и провоцируют гемолитическую анемию.

Большинство взрослых кошек, по словам ветеринара, неспособны усваивать лактозу, поэтому молочные продукты тоже под запретом. Онуфриенко сообщила, что они чреваты диареей.

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