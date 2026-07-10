Вакцина от аллергии на кошек: ждать спасения осталось недолго. Что известно о препарате?

Аллерголог Болибок: вакцина от аллергии на кошек появится в РФ через 1-2 года

Любители кошек и собак могут ликовать — в России на подходе вакцина от аллергии на животных. Препарат готовят к клиническим испытаниям, и через год-два будет достаточно одной-двух инъекций, чтобы избавиться от недуга навсегда. Так заявили разработчики. Подробности — в материале 360.ru.

Разработкой вакцины от аллергии на животных занимается Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета. В ближайшее время планируется начать клинические испытания препарата, рассказал в беседе с 360.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, ученые применяют ту же методику, которую использовали для разработки противоаллергенной вакцины на пыльцу березы и яблоки.

Болибок рассказал, в чем суть вакцины: выделяется не целиком чужеродный белок, который вызывает аллергию, а отдельные его части. В белке есть несколько видов компонентов: те, которые вызывают аллергию, и те, которые дают нормальный иммунный ответ, так называемый блокирующий иммунный ответ.

«Вот вакцина строится на этих фрагментах белка, которые вызывают нормальный иммунный ответ. Туда добавлен еще специальный белок-усилитель иммунного ответа. По заявлениям разработчиков, достаточно будет одной-двух инъекции для того, чтобы преодолеть аллергию на кошек», — рассказал Болибок.