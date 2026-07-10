Вакцина от аллергии на кошек: ждать спасения осталось недолго. Что известно о препарате?
Аллерголог Болибок: вакцина от аллергии на кошек появится в РФ через 1-2 года
Любители кошек и собак могут ликовать — в России на подходе вакцина от аллергии на животных. Препарат готовят к клиническим испытаниям, и через год-два будет достаточно одной-двух инъекций, чтобы избавиться от недуга навсегда. Так заявили разработчики. Подробности — в материале 360.ru.
Разработкой вакцины от аллергии на животных занимается Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета. В ближайшее время планируется начать клинические испытания препарата, рассказал в беседе с 360.ru врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, ученые применяют ту же методику, которую использовали для разработки противоаллергенной вакцины на пыльцу березы и яблоки.
Болибок рассказал, в чем суть вакцины: выделяется не целиком чужеродный белок, который вызывает аллергию, а отдельные его части. В белке есть несколько видов компонентов: те, которые вызывают аллергию, и те, которые дают нормальный иммунный ответ, так называемый блокирующий иммунный ответ.
«Вот вакцина строится на этих фрагментах белка, которые вызывают нормальный иммунный ответ. Туда добавлен еще специальный белок-усилитель иммунного ответа. По заявлениям разработчиков, достаточно будет одной-двух инъекции для того, чтобы преодолеть аллергию на кошек», — рассказал Болибок.
По его словам, вакцина прошла стадии доклинических испытаний, разработчики подали заявку на разрешение клинических испытаний. Сами испытания могут занять еще год или два.
Конечно, вакцина от аллергии на кошек очень актуальна, особенно для России. <…> Я думаю, что вакцина будет востребована, и как только она появится в общем клиническом обороте, то мы будем ее использовать.
Владимир Болибок
врач аллерголог-иммунолог
Собеседник 360.ru подчеркнул, что Россия «впереди планеты всей» по количеству домашних питомцев. Соответственно, и ко количеству случаев аллергий на кошек и собак наша страна также лидирует.
Появления препарата от аллергии на шесть животных без преувеличения ждут несколько миллионов россиян, отметил вирусорлог Георгий Викулов. Реакцию вызывают конкретные белковые вещества, содержащиеся в эпителии, шерсти и слюне питомцев. При этом запах животного сам по себе не является аллергеном, а выступает лишь триггером-раздражителем, пояснил эксперт.