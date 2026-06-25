Ветеринар Шеляков предупредил о вреде кормления кошек со стола

Ветеринар отметил, что определенные продукты особенно опасны для кошек. К ним относятся шоколад, соленая, копченая и острая пища. Они создают серьезную нагрузку на организм животного и могут привести к заболеваниям, даже если питомец ест их редко.

Шеляков пояснил, что когда кошка получает лакомства со стола, у нее формируется связь: попрошайничество приводит к получению еды. В результате питомец начинает сознательно выпрашивать, а не просто реагировать на голод.

Ветеринар также подчеркнул, что у животных короткая память, и наказания могут быть неэффективны. Например, если кошка после того, как залезла на стол, убежала в другую комнату, а хозяин наказал ее там, у кошки будет ассоциативный ряд, что она сделала что-то плохое в этой комнате. Поэтому лучше не наказывать кошку, а пресекать нежелательное поведение в момент нарушения, передает RT.

Чтобы не провоцировать питомца, Шеляков посоветовал убирать еду со стола, кормить кошку вовремя и отвлекать ее игрушкой или лакомством, если она пытается запрыгнуть на стол.