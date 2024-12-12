Слуцкий поздравил зрителей 360.ru с наступающим Новым годом

«Хочу пожелать каждому из тех, кто меня видит и слышит, чтобы на 360 градусов вокруг вас 24/7 были порядочные, классные люди! Чтобы мы все вместе созидали великое будущее великой России!» — заявил он.

Слуцкий назвал 360.ru своим любимым каналом.

Полная версия интервью, приуроченного к 35-летию партии, выйдет 13 декабря. В нем лидер ЛДПР также высказал мнение о демографической ситуации в стране, спецоперации, переговорах с Украиной, ситуации в Сирии и других актуальных темах.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по мероприятиям к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которые пройдут в 2026 году. Слуцкий станет одним из организаторов.