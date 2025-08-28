Слуцкий объявил о запуске проекта «Трудовая доблесть России» для поддержки пенсионеров

Вышедшие на пенсию россияне должны получать достойный социальный пакет, компенсацию расходов на оплату жилья и взносов на капитальный ремонт. С таким заявлением на встрече с ветеранами труда Московской области выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что все эти предложения реализуют в рамках нового федерального проекта «Трудовая доблесть России».

«Добросовестный труд должен везде цениться одинаково. Каждый должен чувствовать уважение и защиту со стороны страны, которой отдал себя без остатка. Посвятил стране свою трудовую биографию», — заявил Слуцкий.

Политик добавил, что одной из подготовленных инициатив, которые реализуют в рамках проекта, станет введение нового статуса «Ветеран трудовой деятельности». Его смогут получить мужчины со стажем от 35 лет и женщины, проработавшие 30 лет.

Слуцкий добавил, что в России сегодня проживает 41 миллион пенсионеров. Поэтому задача государства — обеспечить им достойное качество жизни.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в минувшую среду, 27 августа, сообщил, что на рассмотрении депутатов сейчас находится законопроект с введением лимита на размер платежей за коммунальные услуги на уровне 10% от общего дохода семьи. Предложение коснется пенсионеров и многодетных россиян.