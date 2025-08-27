Для пенсионеров и многодетных семей предложили ограничить платежи за ЖКУ до 10%

В ГД поступила инициатива, направленная на поддержку социально уязвимых групп населения с помощью снижения расходов на ЖКХ. Подробнее об идее рассказал в беседе с 360.ru председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно предложению, для пенсионеров и многодетных семей могут установить предельный размер платежей за ЖКУ в размере 10% от общего дохода семьи. Для всех остальных граждан будет порог в 15%. Сейчас федеральный стандарт составляет 22%.

«Мы предлагаем скорректировать именно федеральный стандарт, чтобы не было зависимости от возможности бюджета региона. Мы предложили выделить отдельные социальные группы нуждающихся граждан. Это пенсионеры, многодетные семьи», — сказал он.

Инициатива предусматривает использование действующего механизма — поменять предлагают только предел, который позволяет более широкому кругу лиц рассчитывать на поддержку государства. Законопроект уже внесен в Госдуму.

Ранее в Госдуме предложили разрешить инвалидам двигаться по выделенной полосе. Как отметил Ярослав Нилов, этот участок на дорогах не так загружен, как обычный, ширина достигает четырех метров.