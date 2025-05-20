Слуцкий назвал настоящей пропагандой чайлдфри ставки по ипотеке

Участником возникшей дискуссии о возможной блокировке популярных зарубежных фильмов и сериалов за пропаганду чайлдфри стал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он заявил, что рождаемость в России падает не из-за просмотра зарубежных картин, а из-за сложности с покупкой жилья.

Партийный лидер подчеркнул, что предлагаемые банками процентные ставки по жилищным кредитам сделали покупку дома или квартиры для семей с детьми недоступными.

«Процент по ипотеке — вот что сейчас пропаганда чайлдфри!» — привела заявление Слуцкого пресс-служба думской фракции.

Он добавил, что ЛДПР всегда выступала против деструктивных идеологий, а в прошлом году фракция приняла участие в создании законопроекта о запрете чайлдфри, но перегибать палку в полном запрете не стоит.

Слуцкий подчеркнул, что рост демографии возможен только при улучшении качества жизни, доступного жилья и комплексной поддержки семей с детьми.

Пропаганду чайлдфри в кино и сериалах определят специалисты Роскомнадзора по установленным критериям, в том числе при побуждении к отказу от деторождения, описании преимуществ одинокой жизни и создании негативных образов беременных женщин и матерей.

При этом в ведомстве отметили, что популярная кинофраншиза «Гарри Поттер» и сериал «Игра престолов» под эти требования не подпадут, а значит запрещать их не будут.