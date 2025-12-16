Слово «лабубу» появилось в российских словарях неологизмов

Слово «лабубу» внесли в российские словари неологизмов. Родовую принадлежность пока не определили. Об этом заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени Герцена, профессор Наталия Козловская в беседе с ТАСС .

«Слово „лабубу“ впервые зафиксировано в русской речи в 2024 году. Оно уже попало в словарь новых слов», — сказала она.

По словам Козловской, недавно Институт лингвистических исследований выпустил новый ежегодный сборник за 2024 год. «Лабубу» в словарик тоже вошло.

Профессор подчеркнула, что слово также присутствует в электронной базе «Неолекс», где можно найти подробные сведения о его семантике и этимологии. Сейчас лингвисты определяют его как слово с неустановленным ударением. Помимо этого, в речи оно используется как в мужском, так и в женском роде, поскольку языковая норма еще не сформировалась.

Ранее «Грамота.ру» объявила «зумер» словом 2025 года. На втором месте расположилось «выгорание», на третьем — «ред-флаг».