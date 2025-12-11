«Зумер» стало словом 2025 года по версии «Грамоты.ру»

«Грамота.ру» объявила «зумер» словом 2025 года. На втором месте оказалось «выгорание», а на третьем — «ред-флаг», сообщили в пресс-службе портала.

В шорт-лист акции вошли 12 кандидатов. Эксперты из разных регионов России определили победителя с помощью рейтингового голосования. Каждый эксперт мог выбрать от одного до трех слов.

Слово «зумер» заняло первое место в голосовании. Его выбрали 42% участников. В топ-4 также вошли «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» (36%).

«Грамота.ру» позвала к участию в акции экспертов из трех возрастных групп: 20-27, 28-45 и 46+. Более трети участников — доктора и кандидаты филологических наук.

«С моей точки зрения, акция „Слово года“ — это повод проанализировать год в лингвистическом плане и через язык выйти на то, чем живет общество», — отметила заместитель директора по научной работе, заведующая отделом лексикографии современного русского языка Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева.

Она пояснила, что слово «зумер» давно на слуху, но теперь оно стало шире: не просто обозначает молодых людей, но и символизирует их как целое поколение.

«Кажется, нас зацепило не столько слово, сколько явление: зумеры обращают на себя внимание, многое в их поведении шокирует старших, и мы через них осознаем новые проблемы, связанные с картиной мира молодого поколения», — добавила Приемышева.

По данным пресс-службы, экспертное голосование — финальный этап многоступенчатой методологии «Грамоты.ру». Она направлена на определение слов года, которые с наибольшей вероятностью войдут в обиход. На первом этапе ученые ищут слова, не зафиксированные в словарях, но активно использовавшиеся в течение года.

В 2024-м словом года стало «вайб», а второе место заняло «скуф».

Ранее в топ-40 проекта «Слово года» вошли «окак», «лабубу» «тревожность», «сигма», «цифровой рубль». Отбор проходил с апреля до сентября 2025 года.