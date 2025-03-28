«Слишком много воды». Экс-главу Оренбуржья обвинили в некорректном отчете по паводкам

Бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер получил представление от Генеральной прокуратуры России из-за ненадлежащей подготовки к прохождению ежегодного паводка. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Слишком много воды оказалось в отчете оренбургских чиновников о готовности к сезонным подтоплениям. При проверке прокуратура вскрыла факты ненадлежащей реализации мер по созданию и пополнению резерва материальных ресурсов», — подчеркнули представители ведомства.

По поручению генерального прокурора Игоря Краснова организовали надзорное сопровождение мероприятий по прохождению весенних паводков.

Сотрудники ведомства выявили в некоторых регионах случаи формального проведения комиссий, отсутствия в бюджете необходимых средств для борьбы с последствиями затоплений, а также необеспечения связи муниципальных систем с системами централизованного оповещения россиян. Вопросы возникли и к работе аварийно-спасательных служб.

В Оренбургской области прокуроры обнаружили проблемы в работе местного департамента пожарной безопасности и гражданской защиты. Сотрудники ведомств ненадлежащим образом выполнили задачи по созданию и обновлению запасов необходимых ресурсов и обслуживанию системы оповещения людей.

«Таким образом, последствия масштабного наводнения, произошедшего в прошлом году, для отдельных компетентных органов не стали показательными. В связи с этим губернатору региона в феврале внесено представление», — заключили в ведомстве.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин встретился с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Глава государства предложил ему возглавить Свердловскую область.