Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему возглавить Свердловскую область. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Паслер хорошо знает Свердловскую область, как один из самых промышленных регионов страны. Глава Оренбуржья принял предложение и поблагодарил президента за доверие.

Пост губернатора Свердловской области освободился 21 марта. После 13 лет работы на этой должности Евгений Куйвашев перешел на другую работу.

Ранее Паслер заявил, что выплаты новобранцам, подписавшим контракт с Минобороны в Оренбургской области, увеличили в 2,5 раза. Единовременную региональную выплату с 400 тысяч рублей повысили до одного миллиона рублей.