Слияние Wildberries и Russ оценили в Кремле

Песков: слияние компаний Wildberries и Russ не входит в компетенцию Кремля

Слияние компаний Wildberries и Russ не входит в компетенцию Кремля, это бизнес-процесс. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В нашу компетенцию, опять же, не входит сам процесс слияния компаний. Скажем так, это абсолютно бизнес-процессы, деловые процессы, которые в наших комментариях не нуждаются», — сказал он.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают конфликт вокруг маркетплейса Wildberries и не изменилась ли позиция насчет сделки по слиянию компании с Russ.

Ранее стало известно, что в результате слияния Wildberries с рекламным оператором Russ состояние соосновательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук сократилось вдвое. Чистая стоимость акций Wildberries рухнула с 7,9 до 4,1 миллиарда долларов.

В августе Wildberries объединился с Russ. Компания «ВБ Девелопмент», учредителем которой является муж Татьяны Владислав Бакальчук, задолжала Wildberries свыше 30 миллиардов рублей.