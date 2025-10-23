Следы «крови» и мешки «для трупов». Россиян шокировали декорации на Хэллоуин в детском центре

Посетителей одного из детских развлекательных центров в Хакасии ужаснули декорации на тему Хэллоуина. В оформлении присутствовали элементы, имитирующие мешки для трупов и изуродованные игрушки, сообщил Telegram-канал «RT на русском» .

Жительница Абакана по имени Екатерина, опубликовавшая кадры с праздничным декором, возмутилась, что это происходит там, где гуляют дошкольники. Она уточнила, что в игровых залах центра находятся сотни детей, а сама инсталляция установлена на пути к игровому залу на входе.

«Это может поломать психику, это размытие морально-нравственных норм. Страшно, что у детей это может войти в норму — видеть такой треш. Кроме того, это оскорбление чувств верующих», — заявила она.

Директор детского центра София заявила RT, что декорации были установлены на вечеринке для сотрудников. Они простояли около двух-трех часов, а потом их убрали. Дети, которые случайно их увидели, не испугались, им было весело.

Посетительница Екатерина уже обратилась с жалобой из-за шокировавшей ее инсталляции в Минкультуры, Роспотребнадзор и к детскому омбудсмену в регионе.

Прошлой осенью депутат Госдумы Александр Шолохов заявлял, что бессмысленно запрещать Хэллоуин и День Святого Валентина в России.