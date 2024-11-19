Депутат Шолохов: нет смысла запрещать Хэллоуин и День святого Валентина в РФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов прокомментировал инициативы о запрете Хэллоуина и Дня святого Валентина в РФ. Об этом сообщило ИА НСН .

По словам депутата, нет смысла запрещать зарубежные праздники, однако отмечать их нужно разумно.

«Надо <…> понимать, что у нас своих значимых дат более чем достаточно для того, чтобы и женщин поздравлять, и любимых, и семью», — заявил парламентарий.

Он также прокомментировал планы по созданию Лаборатории государственных праздников при Министерстве культуры РФ. Шолохов назвал данное направление правильным, указав на необходимость в системности идей по соответствующим вопросам.