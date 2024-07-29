СК завершил расследование дела о подготовке покушения на Симоньян

Фото: РИА «Новости»

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела против неонацистской группировки «Параграф-88» о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Фигурантами стали более 10 человек. Часть из них отрицают вину в подготовке нападения на журналистку. Скоро они приступят к изучению материалов дела. По словам адвокатов, в нем может быть не менее 100 томов.

В начале июля стало известно, что среди фигурантов в деле о покушении на Симоньян и Ксению Собчак появился ученик восьмого класса.

По версии следствия, подготовку преступления курировали специалисты из Службы безопасности Украины.

В апреле главный редактор RT рассказала, зачем СБУ выдвинула против нее новые обвинения.

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