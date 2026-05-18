«Не первая любовь». Симоньян рассказала о новой книге про Тиграна Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян завершила работу над своей книгой о муже Тигране Кеосаяне. Об этом медиаменеджер рассказала изданию «Вести» .

Новая книга главреда RT получила название «Не первая любовь. Исповедь горя и радости». Как рассказала Симоньян, работа станет откровенным рассказом об их совместной жизни и пережитой утрате.

Выход мемуаров в печать запланирован на сентябрь 2026 года — издание романа приурочат к первой годовщине со дня смерти режиссера.

По словам медиаменеджера, она работала над текстом на протяжении всего времени после смерти мужа.

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян воспитывали троих общих детей. Для Кеосаяна это был второй брак, ранее он более 20 лет состоял в отношениях с актрисой Аленой Хмельницкой.

Кинорежиссер, сценарист и телеведущий Тигран Кеосаян умер 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет. Причиной смерти стали долгосрочные проблемы с сердцем.

В декабре 2024 года он попал в больницу в тяжелом состоянии, в январе 2025 года режиссер перенес клиническую смерть и впал в кому после пневмонии.