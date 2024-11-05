«Скукоживание» института бабушек в России объяснили в Госдуме

Современные бабушки и дедушки не могут проводить время с внуками, как прошлые поколения, потому что вынуждены продолжать работать из-за повышения пенсионного возраста. На это в эфире радиостанции «Говорит Москва» указала глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Нина Останина.

Парламентарий отметила, что многие люди пенсионного возраста были бы рады проводить время со своими внуками, но пока не могут. Им приходится сначала заботиться о себе и получать недостающие баллы для пенсионного пособия.

«На дедушек и бабушек обижаться не нужно. Вроде у нас многопоколенная семья, но вот тебе 50% обижаются, что бабки и дедки не хотят заниматься детьми. Хотят, но не могут уже», — сказала она.

Ранее депутаты предложили поддержать российских фермеров ранним выходом на пенсию.