Российских фермеров предложили поддержать ранним выходом на пенсию

Члены фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста для работников агропромышленного комплекса. Они предложат отправлять на отдых женщин в 55 лет, мужчин — в 60 лет, сообщили «Известия» .

«Считаю, что пенсионные права работников села должны быть приближены к пенсионным правам работников органов безопасности, внутренних дел и обороны», — заявил лидер фракции Сергей Миронов.

Разработчики законопроекта напомнили, что лишь женщины, проработавшие трактористами-машинистами, имеют право на ранний уход на пенсию в 50 лет. По мнению депутатов, это несправедливо, ведь на отрасли АПК лежит большая нагрузка. Они предложили снизить пенсионный возраст для всех тружеников села, а именно до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Несмотря на санкции, сельское хозяйство России нарастило объемы производства и экспорта. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал развитие этой отрасли приоритетным для правительства.