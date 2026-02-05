05 февраля 2026 01:27 Новая схема оплаты и отчеты от УК. Что изменится для россиян в сфере ЖКХ с 1 марта Специалист в сфере ЖКХ Часовских рассказал, кому выгоден сдвиг сроков оплаты ЖКУ 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

С 1 марта начнутся ощутимые преобразования в сфере ЖКХ. Перемены коснутся даты оплаты услуг, цен на них, работы управляющих организаций. Специалисты в этой сфере рассказали 360.ru, какие нововведения реально облегчат жизнь россиян, а какие останутся практически незамеченными.

Перенесут срок оплаты за ЖКУ

Предельный срок оплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства перенесут с 10-го на 15-е число месяца. Кроме того, федеральный закон скорректирует срок направления квитанций — не позднее 5-го числа (сейчас — не позднее 1-го). Сроки нельзя будет изменить на общем собрании жильцов или по договору управления домом.

Что это значит на практике?

На жителях перемены практически не отразятся, рассказал 360.ru директор регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Самарской области Виктор Часовских. По его словам, формально срок перенесли для того, чтобы позволить пенсионерам оплатить ЖКУ вовремя — большинство получают пенсии после 10-го числа. Но на самом деле большой разницы нет: пени в первый месяц не начисляются.

Пожилые люди иногда волнуются: «Я получаю пенсию 14-го числа, но мне до 10-го надо заплатить, а то будут начисляться пени». Запомните, что никакие пени не будут начисляться еще 30 дней. Только с 31-го дня начинается начисление. Поэтому перенос срока прежде всего, на мой взгляд, сделан в интересах управляющих и ресурсоснабжающих организаций — чтобы они смогли вовремя сформировать платежные документы. Виктор Часовских директор регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Самарской области

Эксперт указал на то, что сейчас квитанции часто приносят с опозданием. С тем, что для людей ничего не изменится, в беседе с 360.ru согласился и председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. По его мнению, «кто забывал оплатить вовремя — и так будет забывать, а кто помнил, все равно успеет». «Я вообще ни разу не слышал, чтобы кто-то говорил: „Ой, так неудобно до 10-го, давайте до 15-го“. В том, чтобы платить до 10-го, была логика. Пенсии, пособия, зарплаты тоже по закону начисляются до 10-го. Плюс первый месяц нет пени — то есть человек может и 15-го платить, и 20-го вообще без всяких последствий. Зачем надо был закон менять?» — недоумевает Крохин.

Все многоэтажки получат электронный паспорт

Для каждого многоквартирного дома в обязательном порядке сформируют электронный паспорт с полными техническими и эксплуатационными данными. Кроме того, для управляющих организаций установят единую, строго регламентированную форму годового отчета.

Что это значит на практике?

Польза от электронного паспорта будет не так велика, как хотелось бы, предположил Часовских. В этом документе указываются все характеристики всех элементов дома, в том числе степень их износа. Сведения полезные, однако в основном они носят формальный характер. «Есть два способа определения степени износа: визуальный и инструментальный. Инструментальный УК применять не будут — это очень дорого. Поэтому оценка будет производиться чисто визуально. То есть управляющая компания напишет, например: „Степень износа инженерных систем — 30%“. И что значит 30%? Это чистый формализм», — рассудил специалист. А вот введение единой формы отчета — инициатива однозначно полезная. По этой форме будут отчитываться все управляющие организации, и в ней будут доступно изложены именно те сведения, которые интересуют жителей: сколько денег собрали в доме, сколько денег УК потратила, какие работы выполнила. «Надеюсь, что это позволит более открыто смотреть на действия управляющей организации по управлению долгом», — заключил Виктор Часовских.

Требования к УК ужесточатся

Пока УК может получить лицензию, даже не имея офиса, независимо от ее уставного капитала. Теперь лицензионные требования станут строже. В частности, задолженность перед регоператором по обращению с ТКО признают грубым нарушением. А еще управляющим организациям, ТСЖ и жилищным кооперативам придется предоставлять собственникам ежегодный отчет о своей работе в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Что это значит на практике?

До сих пор определенной формы отчета для УК не было, и компании вносили туда много информации, в которой обычному жителю без специальных знаний разобраться сложно. Теперь форму упростят. «Любой житель поймет, сколько собрали, сколько потратили, что сколько стоило, какие работы выполнили. И эта информация будет размещаться в системе ГИС ЖКХ и будет открытой», — пояснил Виктор Часовских. Он подчеркнул также, что ужесточать лицензионные требования к УК действительно надо: пока для получения лицензии им «нужен только директор» — нет критериев по уставному капиталу, наличию техники и специалистов, даже офиса. Правда, если на компанию поступает жалоба от собственников, по Жилищному кодексу администрация обязана проверить ее и, если нарушения подтвердятся, провести в доме общее собрание по смене управления. Предполагается, что, теряя дома, «плохие» УК сами уходят с рынка. Однако на деле все не так просто, предупредил Константин Крохин.

Даже если выявляются какие-то нарушения, сменить управляющую компанию крайне сложно. Лицензию у них не отзывают, и действует на мораторий на проверки до 2030 года, а штрафы возможны только после проверки. Так что кардинально для жильцов ничего не изменится. Да, больше информации будет в открытом доступе, но это вряд ли повлияет напрямую на возможность менять УК. Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ

Государство будет регулировать цены на обслуживание газового оборудования

Государственное тарифное регулирование цен будет распространяться на техобслуживание, ремонт, установку и замену внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО).

Что это значит на практике?

Государство введет ориентиры по ценам на техобслуживание. Мнения экспертов о том, как изменятся при этом цены, расходятся. «Будет как с коммуналкой — раз в год правительство, региональные власти централизованно ее повышают, и точно так же будет повышаться плата за содержание ВДГО и ВКГО», — высказался Константин Крохин. Виктор Часовских надеется, что цены упадут. «Мы возлагаем большие надежды на то, что тариф снизится в результате регулирования государством. Газораспределительные организации определяли эти тарифы в соответствии с методикой Минстроя и вносили в систему регулирования достаточно высокие затраты. Государственная система регулирования будет принимать только те расходы, которые реально нужны», — рассчитывает он. Остается рассчитывать на то, что сбудутся оптимистичные прогнозы.