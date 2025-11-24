«Скоро будет страшно укроп у бабушек купить»: россиян предупредили о новой схеме обмана

В России скоро начнут бояться покупать любые вещи у пенсионеров. Такое мнение выразила актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале .

Звезда поделилась новостью Telegram-канала Baza о том, что в России стали забирать машины, приобретенные у пенсионеров. Мужчина купил Volkswagen Tiguan у бабушки, отдав за него 1,8 миллиона рублей. Через какое-то время к нему обратились правоохранители и заявили, что сделку оформили под давлением мошенников. В итоге авто забрали.

«Это не зоопарк уже, а явно отработанная преступная схема. Скоро народ будет бояться у бабушек укроп и цветочки покупать», — сказала Поплавская.

Случаи с «обманутыми» пенсионерками на рынке недвижимости стали учащаться. Пожилые продавцы продают квартиру якобы под давлением аферистов, а когда покупатель отдает деньги и въезжает, бывшие хозяева идут в суд. В итоге жилье возвращают прошлому владельцу, а отданную сумму — нет, потому что деньги уходят мошенникам.

Юрист по недвижимости Елена Кульпина в беседе с 360.ru заявила, что для защиты от такой ситуации нужно оформить титульное страхование. Если сделку оспорят и договор расторгнут, то покупателю вернут деньги через страховую компанию.