Скончался экс-глава Минморфлота СССР Юрий Вольмер

На 94-м году жизни скончался Юрий Вольмер — бывший министр морского флота СССР. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

Вольмер получил диплом Владивостокского высшего мореходного училища в 1957 году, затем более 10 лет работал в море и стал капитаном. С 1981 по 1986 год он управлял Дальневосточным морским пароходством.

На посту министра морского флота с 1986 по 1991 год он отвечал за внедрение современных перевозочных технологий, строительство портов и закупку судов за границей. В постсоветское время, с 1992 года, он руководил компанией, которая занималась созданием портовой инфраструктуры.

В числе наград Вольмера — ордена Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета». Ему также присвоили звание «Почетный работник морского флота». Дата и место прощания пока не объявлены.

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