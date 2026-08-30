Автор «Крановщицы Любы Ивановой» Владимир Снопов умер на 92-м году жизни

Художник Владимир Снопов скончался на 92-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского союза художников.

Снопов родился в Ленинграде в октябре 1934 года. Детство и юность пришлись на военные годы: он пережил эвакуацию, затем вернулся в родной город и поступил в СХШ. В 1960-м окончил Академию художеств, а с 1974-го состоял в Союзе художников.

Мастер обращался к темам труда и спорта. Самые известные полотна — «Крановщица Люба Иванова» и «Мальчик с лыжами» (оба — 1976 года). Этой весной и летом в галерее «Петербургский художник» прошла его первая и единственная прижизненная персональная выставка. В 2019-м Снопов стал лауреатом конкурса «Рисунок Санкт-Петербургских художников» в номинации «Портрет».

Информацию о прощании обещали сообщить позже. В Союзе художников выразили соболезнования родным и коллегам.

В начале августа ушел из жизни другой художник из Санкт-Петербурга — Павел Еськов. Ему было 45 лет.