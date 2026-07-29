Склад Wildberries в Рязани приостановил прием товаров после эвакуации

Компания Wildberries предупредила продавцов о временной приостановке приема новых товаров на склад в Рязани и снятии продажи остатков, которые хранились в логистическом центре. Об этом компания сообщила в телеграм-канале для предпринимателей «WB Партнеры».

Готовящим свои товары к отправке продавцам предложили перенаправить посылки на склад во Владимире.

«Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, сняты с продажи. Мы работаем над корректным отображением остатков и постараемся исправить это в ближайшее время» — указали в публикации.

В компании подчеркнули, что о возобновлении работы рязанского склада сообщат позже по официальным каналам.

Утром в среду, 29 июля, пресс-служба компании Wildberries&Russ сообщила об эвакуации логистического объекта в Рязани по требованиям безопасности.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отмечал, что в регионе заработала система противовоздушной обороны из-за массовой атаки БПЛА. Он подчеркнул, что во время отражения налета на территории промзоны возник пожар. Также повреждения получил жилой дом в частном секторе.

Медицинская помощь понадобилась шести мирным жителям региона, которых доставили в больницу. Угрозы их жизни нет.