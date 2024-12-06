Скандальную публикацию о Хинштейне объяснили в ВГТРК

Скандальная публикация о назначении на пост исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна возникла в результате взлома аккаунта. Об этом Telegram-каналу Baza заявил заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

Ранее в Telegram-канале ГТРК «Курск» опубликовали пост о назначении Хинштейна на должность с оскорбительными словами в его адрес. Публикацию быстро удалили, на канале остались лишь официальные новости о кадровой перестановке.

«К сожалению, взлом аккаунтов и фейки мошенники делают повсюду. Меня каждый день вскрывают. Появление записи стало следствием хакерской атаки», — сказал Сабитов.

Президент России Владимир Путин 5 декабря предложил депутату Александру Хинштейну возглавить Курскую область.

Прошлый глава региона Алексей Смирнов подал просьбу о досрочном прекращении полномочий, ее удовлетворили.