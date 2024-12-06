Хинштейн рассказал, когда приступит к работе в Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн начнет работу на новой должности в регионе с 7 декабря. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Для меня самое главное сейчас — это как можно быстрее войти в курс проблем, понять, как эти проблемы решать, и разобраться в том, что больше всего волнует сегодня курян», — написал он.
Также Хинштейн выразил надежду, что жители Курской области проявят активность.
Президент Владимир Путин указом назначил Хинштейна врио губернатора Курской области 5 декабря. Занимавший этот пост Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию. Он продержался на посту губернатора 205 дней. Руководство Смирнова стало одним из самых коротких губернаторских сроков.
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