СК попросил заочно арестовать Татьяну Лазареву за оправдание терроризма

Следователи обратились в Замоскворецкий суд Москвы с требованием заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву*. Она проходит по делу об оправдании терроризма, сообщили журналисты РИА «Новости» .

По данным издания, в суде зарегистрировали материал об избрании телеведущей меры пресечения в виде заключения под стражу.

В середине мая против Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Экспертиза нашла в высказываниях телеведущей об атаках БПЛА на российские регионы «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

В июне Росфинмониторинг включил Лазареву* в список террористов и экстремистов. Два года назад артистку признали иноагентом за то, что она вела политическую деятельность, оплачиваемую киевским режимом.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.