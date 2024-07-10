СК попросил заочно арестовать Татьяну Лазареву за оправдание терроризма

Следствие попросило заочно арестовать Лазареву по делу об оправдании терроризма

Фото: РИА «Новости»

Следователи обратились в Замоскворецкий суд Москвы с требованием заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву*. Она проходит по делу об оправдании терроризма, сообщили журналисты РИА «Новости».

По данным издания, в суде зарегистрировали материал об избрании телеведущей меры пресечения в виде заключения под стражу.

В середине мая против Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Экспертиза нашла в высказываниях телеведущей об атаках БПЛА на российские регионы «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности».

В июне Росфинмониторинг включил Лазареву* в список террористов и экстремистов. Два года назад артистку признали иноагентом за то, что она вела политическую деятельность, оплачиваемую киевским режимом.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

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