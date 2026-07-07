Синоптики пообещали во вторник кратковременный дождь в Москве и +22 градуса

Синоптик Позднякова: в Москве 7 июля будет кратковременный дождь и +22 градуса

Сегодня, 7 июля, в Москве ожидается кратковременный дождь, температура воздуха достигнет +22 градуса. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду», — заявила она.

По ее словам, минимальные значения в столице составят +14-16 градусов, в Подмосковье — +12-17. Днем в городе будет +20-22, в области — +18-23. Это на полтора-два градуса ниже нормы.

При этом Позднякова отметила, что в ближайшую пятницу жаркая погода снова вернется в столицу. Температура достигнет отметки +27 градусов. Город окажется в теплом секторе циклона, а потом Москву вновь накроет тыловая часть атмосферного фронта и погода станет неустойчивой.