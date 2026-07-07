Синоптики пообещали москвичам жаркую пятницу с температурой до 27 градусов

Синоптик Позднякова: в пятницу в Москву вернется жара до +27 градусов

В ближайшую пятницу в Москву вернется жаркая погода с температурой до +27 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик рассказала, что город окажется в теплом секторе циклона. Затем Москва попадет в тыловую часть атмосферного фронта, и погода станет неустойчивой.

В пятницу столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов. Такие показатели специалисты относят уже к категории жаркой погоды.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что днем 7 июля в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра будет действовать желтый уровень погодной опасности.