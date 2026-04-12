Синоптики озвучили прогноз погоды в Новосибирске на май 2026 года

Синоптики обещают новосибирцам более дождливую и холодную погоду в мае 2026 года по сравнению с прошлыми годами. Майские праздники могут оказаться пасмурными и дождливыми, написал сайт atas.info .

Дождливая погода придет в Новосибирск со 2 мая и продержится до 11 мая. Самый большой объем осадков прогнозируется 3, 6 и 8 мая. Солнце будет пробиваться сквозь тучи 2, 4, 5, 6 и 7 мая.

Температура воздуха ожидается в пределах +10…+12 градусов, ночью — +7…+10 градусов. Ветер будет слабым — 1–5 метров в секунду.