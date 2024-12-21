Симоньян пошутила о прямой связи с космосом в ответ на статью News.de

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пошутила, что у нее есть прямая связь с космосом. Об этом она написала в Telegram-канале .

Таким образом Симоньян отреагировала на материал немецкого портала News.de. Его авторы заявили, что у журналистки есть «прямая связь с Кремлем», ей позволяют говорить, «что нравится».

«Отвечаю по пунктам: а еще у меня прямая связь с космосом. За Берлин не переживайте, сейчас это не приоритетная цель. Не просто разрешают, а звонят из Кремля — и разрешают», — заявила главный редактор телеканала RT.

В пятницу, 20 декабря, стало известно, что указом президента Владимира Путина Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее она заявила, что Россия одержит победу в украинском конфликте благодаря благородству и милосердию.