Россия одержит победу благодаря милосердию и благородству.Такое мнение высказала главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы на телеканале «Россия 1» .

Симоньян подчеркнула, что такие особые качества российского народа играют решающую роль в нынешней ситуации. По ее словам, умение придерживаться принципа «лежачего не бьют» — это то, что делает страну сильнее.

«Кроме „Орешника“, выиграть эту войну нам помогает то, какие мы есть благородные, с пониманием, что лежачего не бьют. И с пониманием того, что милосердие — высшая справедливость», — пояснила Симонян.

«Орешник» — новая российская экспериментальная баллистическая система. О ее испытании президент России Владимир Путин сообщил 21 ноября.

Применение «Орешника» глава государства назвал ответом на то, что США планируют производить и развертывать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, а также на то, что Украина применила западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.

Позднее стало известно, что Верховная рада перенесла место заседаний из страха перед «Орешником».