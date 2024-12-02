Симонян раскрыла, что приблизит победу России, кроме «Орешника»

Симонян назвала милосердие и справедливость ключами к победе России

Фото: РИА «Новости»

Россия одержит победу благодаря милосердию и благородству.Такое мнение высказала главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы на телеканале «Россия 1».

Симоньян подчеркнула, что такие особые качества российского народа играют решающую роль в нынешней ситуации. По ее словам, умение придерживаться принципа «лежачего не бьют» — это то, что делает страну сильнее.

«Кроме „Орешника“, выиграть эту войну нам помогает то, какие мы есть благородные, с пониманием, что лежачего не бьют. И с пониманием того, что милосердие — высшая справедливость», — пояснила Симонян.

«Орешник» — новая российская экспериментальная баллистическая система. О ее испытании президент России Владимир Путин сообщил 21 ноября.

Применение «Орешника» глава государства назвал ответом на то, что США планируют производить и развертывать в Европе ракеты средней и меньшей дальности, а также на то, что Украина применила западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории.

Позднее стало известно, что Верховная рада перенесла место заседаний из страха перед «Орешником».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте